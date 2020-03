Perinetti: “Playoff? Servono buonsenso e condivisione. Spostiamo gli Europei e concludiamo i campionati”

L’ex direttore sportivo del Genoa, Giorgio Perinetti, non sembra essere molto convinto dall’ipotesi Playoff per il futuro della Serie A. Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il dirigente ha mostrato infatti qualche perplessità sul contrasto che in tal caso si verrebbe a creare tra i club coinvolti. Se da una parte questa soluzione andrebbe incontro agli interessi di alcune società, dall’altra calpesterebbe quelli di altre. Insomma, una situazione non semplice da gestire che dovrà essere necessariamente affrontata nelle prossime settimane.

Questo il pensiero di Perinetti sul campionato: “E’ giusto andare avanti step by step mettendo sempre avanti la salute. La cosa che ritengo più plausibile è lo spostamento degli Europei alla prossima stagione, aprirebbe uno spazio ai campionati nazionali. Playoff? Servono buonsenso e condivisione, gli interessi di alcuni club verrebbero rispettati ma quelli di altri verrebbero calpestati. In ogni caso, bisogna prima capire quale sarà il tempo a disposizione”.

