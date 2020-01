Perisic protagonista con il Bayern Monaco: “Futuro? Non ci penso: vado avanti giorno dopo giorno”

Tredici gare giocate condite da 4 gol e 4 assist nella sua nuova avventura in Germania. Ivan Perisic ha lasciato l’Inter nel corso della scorsa estate, partendo in prestito ed accettando le lusinghe del Bayern Monaco. In questa prima parte di stagione è riuscito a ritagliarsi i suoi spazi importanti, conquistando la fiducia del tecnico dei bavaresi ed una personale serenità.

Ai microfoni di Abendzeitung, l’ex calciatore dell’Inter ha analizzato così il momento vissuto con la maglia del Bayern Monaco e l’ipotesi di un possibile ritorno in nerazzurro: “Finora qui a Monaco sta andando tutto bene, sia il lato sportivo che dal punto di vista privato. Futuro? Vado avanti e valuto passo dopo passo, giorno per giorno. Vedremo cosa succederà. A 30 anni non mi sento ancora vecchio: sto bene ed il mio piano è quello di giocare altri 7-8 anni”. Queste le parole dell’attaccante croato dell’Inter: momento positivo quello che sta vivendo Ivan Perisic in Germania, senza troppi mal di testa in vista del suo futuro.



