Primavera – Le formazioni ufficiali di Sampdoria-Inter, recupero dell’8^ giornata

In un’annata particolarmente complicata per via di alcuni decisivi passi falsi, la formazione di Armando Madonna ha intenzione di raddrizzare il tiro nel girone di ritorno. Prima, però, a partire dalle 14.30 di oggi presso il Centro Sportivo Garrone vi sarà il recupero dell’8^ giornata di andata contro la Sampdoria che potrebbe dare ai nerazzurri l’opportunità di staccare in classifica la Juventus ed avvicinare ad un punto il Cagliari. Ancora troppo distante, invece, l’Atalanta, che sta vivendo una delle migliori stagioni degli ultimi anni.

Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori, Massimo Cottafava e Armando Madonna:

SAMPDORIA: 1 Raspa, 2 Rocha Lima, 3 Obert, 4 Pompetti, 5 Veips, 6 Canovi, 7 Chrysostomou, 8 Siatounis, 9 Prelec, 10 D’Amico, 11 Balde Balde (C)

A disposizione: 12 Avogadri, 22 Saio, 13 Angileri, 14 Doda, 15 Ercolano, 16 Sabattini, 17 Trimboli, 18 Dos Santos Amado, 19 Bahlouli, 20 Scaffidi

Allenatore: Massimo Cottafava

INTER: 1 Stankovic; 2 Moretti, 4 Ntube, 6 Pirola; 7 Persyn, 8 Gianelli, 5 Squizzato, 10 Schirò, 3 Burgio; 11 Mulattieri, 9 Vergani

A disposizione: 12 Pozzer, 21 Tononi, 13 Kinkoue, 14 Cortinovis, 15 Dimarco, 16 Boscolo Chio, 17 Vezzoni, 18 Casadei, 19 Bonfanti, 20 Gnonto, 22 Fonseca

Allenatore: Armando Madonna

Arbitro: Francesco Meraviglia (sez. Pistoia)

