Serie A – Poker per la Roma contro il Lecce: la classifica aggiornata in attesa dei recuperi

Con la gara della Roma contro il Lecce si è conclusa la 25esima giornata di Serie A, nonostante le quattro gare rinviate, a causa dell’emergenza coronavirus: Inter-Sampdoria, Torino-Parma, Verona-Cagliari e Atalanta-Sassuolo. In attesa delle date di recupero, l’Inter potrebbe recuperare addirittura il match a maggio se dovesse proseguire il suo cammino in Coppa Italia e Europa League, vediamo come sono andate le gare di oggi.

Il Napoli ha battuto il Brescia per 2-1 nella gara di venerdì, mentre le gare tra Bologna e Udinese e Fiorentina-Milan sono terminate in un pareggio per 1-1. Vittoria per la Juventus di Sarri contro la Spal per 2-1, per la Roma di Fonseca per 4-0 contro il Lecce e per la Lazio di Inzaghi per 3-2 contro il Genoa.

Questa la classifica aggiornata, in attesa di recuperare le gare rinviate:

Juventus 60

Lazio 59

Inter 54

Atalanta 45

Roma 42

Napoli 36

Milan 36

Verona 35

Parma 35

Bologna 34

Cagliari 32

Sassuolo 29

Fiorentina 29

Torino 27

Udinese 27

Lecce 25

Sampdoria 23

Genoa 22

Brescia 16

Spal 15

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!