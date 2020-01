Regina Baresi: “Lotta aperta in campionato, ma dobbiamo essere più ciniche”

Ai microfoni di Inter TV, Regina Baresi ha analizzato nel dettaglio il pareggio in campionato dell’Inter Women contro il Cagliari. Queste le dichiarazioni della calciatrice nerazzurra, in attesa del nuovo successo della Beneamata.

“Siamo soddisfatte perché è ancora tutto aperto in campionato, anche se quando si commette un passo falso e le avversarie rallentano resta comunque il rammarico per aver perso un’occasione. Continuiamo a lavorare per ritrovare ancora la vittoria e speriamo di tornare ad essere determinate e concentrate come prima. Non riusciamo ad essere concrete nelle occasioni che abbiamo costruito: per i tiri che totalizziamo, i gol sono decisamente pochi”. Queste le parole di Regina Baresi rilasciate ad Inter TV: cinismo e determinazione per continuare a sognare in nerazzurro.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!