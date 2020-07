Renga: “In questo momento, il fair-play finanziario vale meno: l’Inter deve approfittarne”

Ambizioni: è questa la parola chiave per l’Inter del futuro, da far trasformare in solide e concrete realtà nelle prossime stagioni, con Antonio Conte al comando. È quello che pensa anche Roberto Renga, giornalista intervistato da Gian Luca Rossi sul proprio canale YouTube; inoltre, secondo Renga, questo momento storico è il più adatto per fare acquisti importanti, che sappiano riportare l’Inter al successo.

Ecco, infatti, le parole di Renga: “Stiamo parlando dell’Inter e di un impero economico cinese. Il fair-play finanziario, per via del virus, varrà di meno: se tu vuoi spendere, puoi e devi farlo. Suning può portare giocatori importanti, è giusto che lo faccia“.

