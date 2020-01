Respinta la denuncia che Vidal ha sporto contro il Barcellona

Come già noto, il centrocampista cileno Arturo Vidal lo scorso 5 dicembre ha sporto denuncia contro il Barcellona per mancato pagamento di bonus contrattuali pari a 2.4 milioni di euro. A quanto pare però, come riportato dal programma “Què T’hi Jugues” della SER Catalunya, questo suo ricorso non è stato accolto dalla commissione mista formata da AFE e LaLiga, la quale ha rispedito al mittente la denuncia ritenendo che non vi sia stato nessun mancato pagamento ma solo una sbagliata interpretazione del contratto da parte del calciatore.

Resta ora da capire la posizione di Vidal, che da una parte rischia di vivere da separato in casa e al centro delle voci di mercato che lo vorrebbero all’Inter, ma che dall’altra parte non ha il via libera per andare via in quanto Valverde lo considera un giocatore fondamentale.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!