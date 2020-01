Nuovo dietrofront dell’Ifab: non si userà più il VAR sui fuorigioco di pochi centimetri

Cambia per l’ennesima volta il protocollo di procedura VAR. Dopo le moltissime polemiche scaturite dalla mancata chiarezza sull’applicazione dell’aiuto tecnologico, arriva l’ennesima modifica. Questa volta sotto la lente finisce il fuorigioco; come riportato da La Repubblica, l’Ifab avrebbe deciso che la politica dell’intervento VAR “solo per chiari ed evidenti errori” sarebbe da applicare anche in questa situazione di gioco.

Nonostante l’applicazione del VAR sul fuorigioco fosse l’unico apporto tecnologico approvato al 100% in quanto insindacabile e oggettivo, è stato deciso di conferire di nuovo il potere decisionale ai guardalinee: quando ci saranno situazioni di fuorigioco in cui lo spazio tra attaccante e difensore è di pochi centimetri, il VAR non potrà più intervenire.

Questa decisione, a quanto pare, è frutto anche di un limite tecnico; nel check del VAR alcune volte risulta impossibile fermare l’azione nel frame esatto in cui il giocatore che fornisce l’assist si libera del pallone ed è stato calcolato che tra un frame e l’altro la posizione dell’attaccante può variare di circa 13 cm. Nonostante ciò, questa decisione rischia di non risolvere alcun problema ma anzi di alimentare i dibattiti su quale sia la tolleranza per considerare un errore come chiaro ed evidente.

La decisione verrà comunicata a tutte le competizioni attraverso un’informativa che punti a spiegare quando usare e quando no l’aiuto della tecnologia nei casi limite. I tempi saranno brevi; si pensa che la nuova regola sarà applicabile in tutti i campionati a partire dalla prossima stagione, mentre è possibile che questa entri in gioco, per quanto riguarda la Champions, già negli ottavi di finale di quest’anno.

