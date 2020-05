Ripresa, Marotta alza la voce: no alla Coppa Italia, Conte preoccupato per Lukaku

Prima era il calcio a spingere per la ripresa. Ora, invece, tocca alla politica. Questo è quanto si legge su Il Giornale, con diverse società contrarie alla ripartenza in particolare della Coppa Italia, fissata con alcuni giorni d’anticipo rispetto al ritorno in campo per la Serie A.

Secondo l’edizione online del quotidiano infatti, Marotta avrebbe scelto di alzare la voce dopo aver saputo del ritorno in campo per semifinali e finali di Coppa Italia. “Noi partiamo dieci giorni prima degli altri, è uno svantaggio. Se giochi la finale al massimo ti rompi tutto”, le parole pronunciate dall’amministratore delegato interista in merito alla ripresa partendo dall’ultimo atto della competizione. Il malumore di Marotta nasce anche dall’opposizione di Conte, preoccupato per le condizioni fisiche di alcuni dei suoi calciatori: tra questi, Lukaku, rientrato dalla quarantena non in forma ma con qualche chilo di troppo. Situazione comunque in bilico a livello di tensione nonostante l’ufficialità per la ripresa: si torna in campo, ma non con serenità.

