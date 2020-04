Roberto Carlos ed il retroscena sull’Inter: “Mi schieravano in attacco. Firmai col Real Madrid in dieci minuti”

In una lunga intervista concessa al profilo Instagram della Fifa dedicato ai Mondial, l’ex calciatore nerazzurro Roberto Carlos ha parlato del suo passato all’Inter e del suo passaggio al Real Madrid.

“All’Inter – confida Roberto Carlos – ho giocato da esterno ed anche da attaccante. Il problema era che io nelle prime sette partite ho segnato sei gol. Quindi mi schierarono in avanti ed ho sofferto tantissimo. Parlai con il presidente per dirgli che non potevo giocare lì perché ci sarebbe stata la Copa America e per ottenere la qualificazione avrei dovuto giocare in fascia. Il particolare è che quel giorno incontrai anche Lorenzo Sanz e in dieci minuti ho firmato con il Real Madrid”. Questo il retroscena raccontato dal brasiliano alla Fifa, in una confessione che evidenzia il suo rapporto decisamente particolare vissuto con l’Inter.