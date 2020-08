Ronaldo ci crede: “Ho fiducia in Zhang. Da tifoso interista spero che l’Inter torni a vincere presto”

L’Inter affronterà stasera l’Atalanta e sarà una gara decisiva per la classifica. In caso di vittoria, infatti, gli uomini di Antonio Conte avrebbero il secondo posto assicurato e rappresenterebbe un salto di qualità rispetto alla quarta posizione dello scorso anno. La prossima stagione sarà molto importante per i nerazzurri, dove si cercherà di raggiungere gli obiettivi più ambiziosi. Del presente e futuro del club di Suning ha parlato Ronaldo, intervistato da Sport Week. Il fenomeno ha dato un parere sulla gestione Zhang, facendo una previsione sulla prossima annata.

Queste le sue parole: “Ho fiducia in Zhang e in questa nuova gestione. Da tifoso interista ho il sogno di tutti i tifosi: massimo rispetto per la Juventus, che in Italia è un esempio, ma è ora che questa dittatura finisca. Ora tocca all’Inter, non vedo altra possibilità al momento”.

