Ronaldo si confessa: “Addio all’Inter per colpa di Cuper. Milan? Il mio vero desiderio era un altro…”

Molti dicono che sia stato il calciatore più forte di tutti i tempi. Ronaldo, sicuramente, è stato uno degli attaccanti che ha rivoluzionato il calcio moderno. Le sue giocate sono passate alla storia ed è stato anche l’idolo dei tifosi dell’Inter per diverso tempo. Il suo passato a Milano, tuttavia, è stato ricco di colpi di scena ed ha lasciato un ricordo a più facce. Della sua esperienza in nerazzurro ha parlato il diretto interessato, intervistato da Sport Week.

MANCATO SCUDETTO – “Sicuramente lo Scudetto era il regalo minimo che dovevamo fare ai nostri tifosi. Mi hanno voluto bene anche quando stavo male. A Roma poi quel giorno sappiamo tutti come è finita”

CUPER – “Non c’è mai stato un rapporto con lui, l’ho sempre detto. L’ho fatto presente a Moratti, ma in qual momento non c’erano i presupposti nemmeno per trovare un compromesso. Ne abbiamo riparlato col presidente e ci siamo perdonati a vicenda, ma in quel momento non c’era altra strada che l’addio”.

PASSAGGIO AL MILAN – “Io in realtà volevo tornare all’Inter e ho fatto di tutto. Ho dato tutto il tempo ai nerazzurri di darmi una risposta, ma poi quando non arriva né il sì né il no, vuol dire che la risposta è no. Il Milan mi disse sì ed io, più che traditore, mi sentivo un po’ tradito dall’Inter”.

