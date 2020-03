Sabatini: “Il campionato va annullato se non si può concludere. Prevalga il buon senso!”

Raggiunto sulle frequenze di Radio Sportiva nel pomeriggio, Sandro Sabatini ha espresso il suo pensiero in merito ai possibili scenari futuri sul campionato italiano. Secondo l’esperto giornalista di Sportmediaset, qualora non vi fossero le condizioni per poter proseguire i campionati, la soluzione più logica sarebbe quella di annullarli completamente. Un’emergenza di tali dimensioni e con una durata del genere, era difficilmente pronosticabile nei mesi scorsi, per questo motivo sarebbe inutile forzare la mano con idee poco realizzabili.

Questo il commento di Sabatini: “Se non si può concludere, il campionato va annullato. Poi l’Uefa dovrà decidere quali sono le squadre da mandare alle coppe, insieme a quelle degli altri campionati esteri. Bisogna prendere una decisione di buon senso che valga per tutti, anche per evitare ricorsi giuridici. Qui siamo in presenza di una pandemia a livello mondiale, è una situazione diversa persino dalle guerre. Olimpiadi? Si parla di uno slittamento a ottobre, anche per concludere i Campionati”.

