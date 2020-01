Chi è Sabrina Kvist Jensen: instagram, età e foto della moglie di Eriksen

L’accordo è stato trovato e Christian Eriksen sarà presto a Milano per vestire la maglia dell’Inter. Insieme a lui, arriverà a Milano anche la sua compagna, Sabrina Kvist Jensen. Scopriamo nel dettaglio chi è Sabrina, cosa fa e come si sono conosciuti lei e il centrocampista danese nuovo acquisto dei nerazzurri.

Chi è Sabrina Kvist

Sabrina Kvist Jensen è la moglie di Christian Eriksen, nuovo centrocampista dell’Inter. Sabrina è una parrucchiera professionista che ha lavorato anche per un brand di abbigliamento. Sabrina e Christian sono fidanzati dal 2012, ma entrambi tengono la relazione molto riservata. Li si vede poco in giro per le strade e sui social sono poche le foto condivise. Ha un’organizzazione no-profit di beneficenza per aiutare chi è in difficoltà. Sabrina è stata al centro del gossip per una presunta relazione con Vertonghen, compagno di squadra di Eriksen, ma è stata subito smentita dal centrocampista danese.

Quanti anni ha Sabrina Kvist

Sabrina Kvist Jensen, compagna di Christian Eriksen, è nata il 24 agosto 1992 a Tommerup, in Danimarca.

Quanti figli ha Sabrina Kvist

Sabrina Kvist, compagna di Christian Eriksen ha un figlio. Il suo nome è Alfred ed è nato nel 2018, dopo ben 6 anni di relazione della coppia.

Sabrina Kvist Jensen: Instagram

Sabrina Kvist, compagna di Christian Eriksen, è poco attiva sui social. Il suo profilo Instagram, privato, @sabrinakvist vanta pochissimi followe.

Sabrina Kvist Jensen: le foto

Sabrina Kvist, compagna di Christian Eriksen, avendo il profilo privato, è impossibile reperire sue foto sul profilo Instagram, le poche che ci sono arrivano dal profilo di Eriksen e sono foto di famiglia. Eccone alcune:

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!