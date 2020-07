Sanchez ancora una volta decisivo. I quotidiano lo esaltano: “Spacca la partita”

E’ una delle note positive dopo la ripresa del campionato e continua a dimostrarlo partita dopo partita: Alexis Sanchez è tornato in una forma invidiabile e l’Inter finalmente se lo sta godendo. L’attaccante cileno, dopo i problemi fisici di inizio stagione, è al 100% e da quando è ripartita la Serie A ha già siglato – con quello di ieri sera – tre reti e 7 assist.

Ottime notizie per Antonio Conte in vista dell’Europa League: Sanchez è un’arma importante sia da titolare che da subentrato come ieri sera, quando contro il Genoa ha letteralmente spaccato la partita, guadagnandosi gli ottimi voti dei quotidiani nazionali.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – Ispirato, continuo, frenetico ma senza perdere mai la lucidità. Sanchez si istalla dietro Lukaku e toglie l’Inter dall’imbarazzo di un possibile 1-1.

CORRIERE DELLO SPORT 7,5 – Dà la svolta al match. Con lui in campo l’Inter si riaccende e chiude il discorso. Un Sanchez così fa la differenza e non a caso Marotta ed Ausilio vogliono tenerlo.

TUTTOSPORT 7 – Entra e spacca la partita. Ottime aperture in profondità per i compagni e anche il gol che vale la sicurezza dei tre punti.

PASSIONE INTER 7 – Mossa intelligente di Conte che lo lascia inizialmente in panchina per farlo rifiatare. L’attaccante cileno, il più in forma nel reparto avanzato, entra con il solito dinamismo e chiude i conti nella ripresa.

