Sanchez, nuovi esami nei prossimi giorni. Spiraglio per una presenza nell’ipotetica finale

Dal quartier generale dell’Inter arrivano notizie dal sapore leggermente positivo per quanto riguarda le condizioni di Alexis Sanchez, che ha avvertito problemi muscolari nel corso della sfida di ieri contro il Bayer Leverkusen. Stando a quanto riportato da Sky Sport, infatti, il cileno salterà sicuramente la semifinale, che vedrà i nerazzurri contrapposti ad una fra Shakhtar e Basilea: questa però era cosa nota, dato che la sua assenza era già data per certa.

Si apre invece uno spiraglio in vista dell’ipotetica finale: oggi infatti il cileno ha avvertito meno dolore. Nei prossimi giorni saranno svolti altri esami che, in caso di esito positivo, potrebbero permettere a Sanchez di scendere in campo in quella che sarebbe la gara più importante dell’intera stagione.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<