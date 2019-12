Scatto Arsenal per Mertens: occasione a gennaio e rischio beffa per l’Inter

Occhi su Mertens soprattutto dall’estero, con i top club pronti a beffare l’Inter e la sua disperata ricerca di un attaccante. The Sun questa mattina riprende le indiscrezioni lanciate da Calciomercato.com: Borussia Dortmund, Bayern Monaco e soprattutto Arsenal inseguono il belga del Napoli.

Potrebbero bastare solo 10 milioni di euro per convincere il giocatore a lasciare il Napoli. Tutto questo a gennaio, con Mertens impegnato nella telenovela per il rinnovo del suo contratto con i partenopei. Inter alla finestra, ma le big d’Europa potrebbero anticipare il corteggiamento dei nerazzurri e portar via l’attaccante già a gennaio. Forte il pressing del nuovo arrivato Arteta che sta pianificando il prossimo mercato puntando tutto sul belga degli azzurri. Rischio beffa per la Beneamata, ancora in attesa di assestare il suo colpo migliore per vestire il connazionale di Lukaku di nerazzurro.

