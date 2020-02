Sensi: “Ora sto bene, in campo al derby? Magari non dal 1′. Eriksen ci dà qualcosa in più”

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Stefano Sensi, a margine di un evento a Milano, toccando vari punti: dal suo infortunio, al derby fino all’arrivo di Christian Eriksen. Ecco le sue parole:

CONDIZIONE – “Sto bene, sto lavorando per arrivare al 100% al derby. Valuteremo giorno per giorno la mia condizione, ho sofferto tanto perché questi infortuni mi hanno impedito di aiutare la squadra e far parte delle vittorie. Sono cose che succedono. Quando ci sono questi problemi cerchi di trovare quel qualcosa da cambiare, vai alla ricerca delle cause. Io sono concentrato sul lavoro, passo tutto il tempo al campo per guarire. In campo domenica? Chiedetelo al mister, magari non dal 1′ “.

SCUDETTO – “Noi cerchiamo di dare il massimo perché vogliamo stare attaccati alla Juve, la Lazio sta facendo bene. Noi lavoriamo per non commettere più errori e per fare più punti possibili”.

PADELLI – “Noi siamo tranquilli, non sappiamo se Samir ci sarà perché ci tiene. Padelli è un grande portiere, lo ha dimostrato a Udine: siamo contenti anche se gioca lui”.

MERCATO – “Sicuramente Eriksen ci dà quel qualcosa in più perché è al top da anni, ora si dovrà ambientare. Si è unito a noi, ci parliamo, sul campo sta facendo vedere le sue qualità. Ci può far fare il salto”.

IBRAHIMOVIC – “Più che paura, bisogna stare attenti perché è un campione che ha alzato la concentrazione del Milan. Noi abbiamo entusiasmo, prepariamo la gara come le altre, poi è ovvio che il derby sia una gara a sé. Si vince con il cuore, ce la metteremo tutta”.

RUOLO E CONTE – “Io come Iniesta? No no, Iniesta è unico, un calciatore come ce ne sono pochi. Prendo ispirazione, ma non penso di essere come lui: sarebbe un onore. Il mister è sempre carico, indipendentemente dall’avversario. Ora è tranquillo, ma a parte gli scherzi ci dà sempre carica ed entusiasmo”.



