Serena tra Eriksen ed i problemi interisti: “L’Inter concede troppo dal punto di vista fisico”

Ai microfoni di TMW Radio, l’ex attaccante nerazzurro Aldo Serena ha raccontato il suo punto di vista in merito al possibile impatto di Christian Eriksen sull’Inter di Antonio Conte. Un centrocampista duttile e ricco di qualità in grado di ricoprire più ruoli con una missione ben precisa pronta per la Beneamata: quella di trascinarla verso i successi più belli.

“Non credo che Conte cambierà il suo 3-5-2 per Eriksen – ha dichiarato Aldo Serena – anche perché il danese è funzionale in un centrocampo a tre o a cinque. E’ stato preso perché il tecnico nerazzurro vuole schierarlo lì in mezzo, nelle posizioni di Sensi o Barella”. Insieme all’analisi su Eriksen, Serena si focalizza anche sui problemi di concentrazione dei nerazzurri: “Probabilmente l’Inter concede troppo agli altri dal profilo atletico. Doveva rinforzare gli esterni e Young ha fatto subito bene all’esordio. In classifica anche le altre in vetta stanno tirando il freno: stanno faticando, non hanno ritmo”. Queste le parole dell’ex attaccante interista: anche per lui Eriksen può dettare la svolta.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!