Serie A, 11 i club contrari alla ripresa del campionato. L’AIC proporrà il taglio degli stipendi

Sembrano aumentare i consensi nei confronti della posizione opposta alla ripresa del campionato. A riportarlo è Nicolò Schira che dal suo profilo Twitter racconta di un incremento dei club pronti a dire no al ritorno in campo. Ben undici infatti le società decise nel votare contro la ripresa del campionato. Restano contrari, secondo il giornalista, sia il presidente della Lazio Claudio Lotito sia il numero uno del Napoli Aurelio De Laurentiis. Con loro, anche il patron del Cagliari Tommaso Giulini e quello dell’Hellas Verona, Maurizio Setti.

Inoltre, secondo Schira, la Lega Serie A avrebbe già inoltrato all’Assocalciatori una proposta, quella di sospendere gli stipendi dei calciatori tra marzo e giugno nel caso in cui non si dovesse scendere più in campo. A questo punto, l’AIC aprirebbe all’adozione della strategia adottata dalla Juventus per raggruppare le esigenze dei club in una situazione di emergenza. Questo, al momento, il periodo che la massima serie sta vivendo, in attesa delle novità più importanti.



