Serie A – Con Conte gioco centrale e dialogo tra gli attaccanti: ma l’Inter rimane la squadra con più cross

L’impronta che Antonio Conte è riuscito a dare alla sua nuova Inter in pochi mesi è stata netta ed efficace. Soprattutto con le presenze di Nicolò Barella e Stefano Sensi, il miglior salto di qualità rispetto alle passate stagioni lo aveva fatto il centrocampo, grazie ad un gioco rapido e spumeggiante favorito dalla complicità strepitosa dei due attaccanti, Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.

Insomma, rispetto all’Inter di Luciano Spalletti dall’importanza delle fasce si è passati ad uno sviluppo del gioco per le zone centrali del campo. Nonostante questo evidente cambio di rotta, dalle statistiche reperibili sul sito della Lega Serie A, risulta senz’altro curioso come il club che fin qui ha prodotto più cross in campionato sia stato proprio l’Inter.

I nerazzurri di Conte comandano la classifica con 116 cross utili e 74 sbagliati, precedendo di pochissimo il Cagliari con 114 riusciti. Se big come Napoli (100),Roma (86) e Juventus (76) si ritrovano in mezzo alla classifica, sorprende la facilità con cui il Lecce arriva al cross, visto che la formazione di Liverani occupa il terzo posto con 112 cross utili. In fondo alla classifica, invece, nettamente staccate vi sono Brescia (74), Parma (54) e Sassuolo (32).

