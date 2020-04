Serie A, la UEFA ha come priorità la conclusione di campionati e coppe: ecco fino a quando si potrebbe giocare

Regna ancora il caos e l’incertezza attorno alla ripresa e conclusione del campionato di calcio di Serie A. Le fazioni in Lega sono divise tra chi vorrebbe portare a termine la stagione e tra chi preferirebbe annullarla. Dalla UEFA sembra però arrivare un’indicazione che va verso la prima delle ipotesi.

Come riportato dal giornalista Nicolò Schira infatti, nella riunione in conference call di oggi con le 55 federazioni europee, la UEFA ha ribadito come priorità la conclusione dei campionati nazionali e delle coppe, Champions League e Europa League, anche a costo di sforare come date nella stagione 20/21 (mesi luglio-agosto).



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!