Siviglia-Inter, Zhang (Sky): “Conte? Bilancio positivo, ricordiamo dove eravamo. Vogliamo migliorare ancora”

Il presidente dell’Inter Steven Zhang ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta dei nerazzurri contro il Siviglia: “Innanzitutto vanno ringraziati tutti gli operatori medici che ci hanno permesso di essere qui, questa serata va dedicata a loro. Il bilancio della stagione con Conte è positivo, siamo su un percorso che ci ha permesso di arrivare in finale, tutti noi stiamo facendo un ottimo lavoro e stiamo remando in questa direzione”.

Il presidente continua, parlando anche del lavoro da svolgere in vista del campionato che verrà: “L’obiettivo e la mentalità non cambia per la prossima stagione, vogliamo migliorare ancora. Verranno fatte tutte le valutazioni per crescere. Non è andata bene quest’anno, ci riproveremo l’anno prossimo”.

