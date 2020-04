Sky – Ingaggio Lautaro, nessun allarme in casa Inter: ecco le cifre reali. Contratto a salire, Marotta rimane tranquillo

Quando un club come il Barcellona getta la propria ombra su un calciatore, la preoccupazione nasce in maniera inevitabile. L’endorsement di Leo Messi nei confronti di Lautaro Martinez potrebbe dare il via alla telenovela di mercato più importante dell’estate, sebbene l’Inter continui a rimanere molto tranquilla in merito al futuro dell’argentino.

Inter, le cifre reali del contratto di Lautaro Martinez

In particolare, le cifre del tanto chiacchierato – e, secondo taluni, basso – ingaggio percepito dal Toro non sarebbero in realtà così allarmanti. Secondo quanto afferma Sky, infatti, il centravanti nerazzurro percepisce uno stipendio che, compreso dei diritti d’immagine, tocca quota 3 milioni annui. E non è finita: il suo contratto (con scadenza 2023), infatti, sarebbe ‘a salire’: il che significa che l’anno prossimo l’ingaggio salirebbe fino a 3,2 milioni annui, per poi passare a 3,4 e 3,7 fino al 2023, salvo poi, eventualmente, aggiornare gli accordi con un rinnovo.

