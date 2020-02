Sky – Inter-Getafe, ecco la reazione ad Appiano dopo il sorteggio. Conte dovrà capire come…

Collegato dai cancelli di Appiano Gentile, il giornalista di Sky Sport Matteo Barzaghi ha fatto il punto della situazione in casa Inter dopo il sorteggio di Nyon degli ottavi di finale di Europa League. Ecco le sue parole: “La reazione della squadra? Normale, poteva andare meglio ma anche molto peggio. Il Getafe è una squadra ostica, abituata a giocare contro squadre blasonate visto che ha eliminato l’Ajax. L’Inter non dovrà avere timore, ma sa già che saranno due battaglie”.

Ed il calendario sarà molto fitto: “Bisognerà capire in che stato di forma arriverà l’Inter in quella settimana visto i molti impegni ravvicinati della squadra di Conte. In ogni caso i nerazzurri affronteranno gli spagnoli con convinzioni nuove da parte di giocatori come Sanchez, Eriksen e i molti che hanno risposto positivamente all’impegno di ieri sera”, ha concluso.

