Social – Asamoah vicino al suo Ghana: “Tutto il mio supporto ed il mio amore per voi”

Kwadwo Asamoah, attraverso un post su Instagram, ha lanciato un messaggio di vicinanza alla sua terra, il Ghana: “Tutto il mio supporto ed il mio amore alle persone contagiate da Covid-19, specialmente in Ghana. Per favore seguite le regole e prendete tutte le precauzioni necessarie per evitare il contagio”.

Nell’ultima stagione con la maglia nerazzurra, il ghanese non è riuscito ad imporsi come voluto, complici diversi infortuni che l’hanno tenuto lontano dal campo di San Siro. Cristiano Biraghi prima ed Ashley Young poi hanno preso possesso della fascia sinistra nerazzurra; quando si tonerà a giocare, Asamoah riuscirà a ristabilire le gerarchie e riprendersi il proprio posto da titolare?