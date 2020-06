Social – Candreva amareggiato dopo il match contro il Napoli: “Dispiace per il risultato: ora testa alla Serie A”

Pareggio che premia il Napoli di Gattuso quello del San Paolo. Non basta il vantaggio lampo di Eriksen all’Inter per ottenere il passaggio del turno: in finale di Coppa Italia, a sfidare la Juventus, ci saranno i partenopei. Decisivo il pareggio di Mertens che ristabilisce le gerarchie in campo e lancia i suoi verso l’ultimo atto della competizione sfruttando il gol, decisivo, di Fabian Ruiz all’andata a San Siro. Sui social i protagonisti nerazzurri hanno scelto di commentare a caldo il match, ed anche Candreva ha raccontato le sue sensazioni poco oltre il triplice fischio.

“Dispiace per il risultato… Ora prepariamo al meglio la ripresa del Campionato. Sempre a testa alta”, scrive Antonio Candreva su Instagram, tra i più attivi del match del San Paolo contro il Napoli. Questo, nel dettaglio, il post pubblicato dall’esterno nerazzurro.