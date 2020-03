Social – Christian Eriksen si unisce alla campagna dell’Inter: “Together as a Team”

L’Inter non si ferma e fa capire al mondo intero ma soprattutto ai suoi tifosi che è davvero in prima linea per cercare di far fronte a questa emergenza che ha colpito ormai l’intero globo. La campagna lanciata poche ore fa (LINK QUI PER DONARE) sta avendo un grande successo grazie anche ai calciatori nerazzurri che stanno condividendo l’iniziativa del club.

Christian Eriksen – sul suo profilo Instagram – è stato uno dei primi a pubblicizzare la campagna “Together as a Team”. Ecco il post: