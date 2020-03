Coronavirus, Sky manda in onda i Mondiali del 2006: il programma

A causa dell’emergenza Coronavirus che ha colpito l’Italia non ci saranno partite da vedere o altri sport da seguire. Dalla Serie A alla Premier League, passando per l’NBA e la Formula 1: è tutto fermo. Gli italiano devono stare in casa per combattere l’emergenza e quale migliore occasione di questa per rivedere alcune delle migliori gare del passato?

Proprio per questo, Sky ha deciso di dare agli italiani un buon motivo per stare in casa e per sentirsi ancora più uniti. Nella giornata di oggi, ha deciso di mandare in onda le gare che l’Italia di Marcello Lippi ha affrontato nei Mondiali del 2006: dai gironi alla finale di Berlino contro la Francia. La sfida finale andrà in onda questa sera, ma le gare stanno procedendo su Sky Sport 1, dalla prima all’ultima. Ecco il programma completo:

Italia-Ghana ore 15.30

Italia-Stati Uniti ore 16.30

Repubblica Ceca-Italia ore 17.25

Italia-Australia ore 18.20

Italia-Ucraina ore 19.15

Italia-Germania ore 20.10

Italia-Francia ore 21.05



