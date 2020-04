Social – Esposito pazzo di Inter: “Tu sei il vanto di Milano”

E’ stata una stagione incredibile fin qui per Sebastiano Esposito. Dall’arrivo di un grande allenatore in estate come Antonio Conte che sin dal primo giorno ha intravisto in lui grandi potenzialità lanciandolo sin dalle amichevoli estive, fino alle diverse apparizioni stagionali sia in campionato che in Champions League. Il giovane classe 2002 sta letteralmente bruciando le tappe, in un gruppo di calciatori che gli vuole bene e che quotidianamente lo aiuta a rimanere coi piedi per terra.

Il momento cruciale della sua annata fin qui, è arrivato però in occasione del match giocato dal primo minuto in Serie A contro il Genoa, alla vigilia delle vacanze natalizie, con tanto di rete su rigore trasformato magistralmente con gentile concessione dell’amico e compagno Romelu Lukaku. In piena astinenza di calcio, come del resto tutti, pochi minuti fa il giovane Esposito ha postato su Instagram un collage dei momenti più belli della sua stagione nerazzurra, con un messaggio diretto all’Inter: “TU sei il vanto di MILANO”.