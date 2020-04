Social – Lazaro ed il suo messaggio d’orgoglio: “Ora uniti più che mai”

Messaggio di speranza ed orgoglio quello lanciato da Valentino Lazaro. Su Instagram infatti il calciatore di proprietà dell’Inter ma oggi in prestito al Newcastle ha scelto di compattare ancor di più gli animi di calciatori, tifosi ed appassionati con un messaggio dedicato anche alla sua avventura italiana.

Due fotografie di squadra, con Newcastle e Inter, ed un motto trascritto anche in italiano per provare a fronteggiare insieme il Coronavirus. “NOW MORE UNITED THAN EVER! ORA PIÙ UNITI DI PRIMA! Missing the fans and missing the game. #Staystrong #Staysafe #Stayhealthy”, ha scritto Valentino Lazaro su Instagram, raccogliendo numerosi commenti di incoraggiamento.

Questo, nel dettaglio, il post pubblicato dall’austriaco.