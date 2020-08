Social – Inter Women, Beatrice Merlo suona la carica: “Non vedo l’ora sia il 22 agosto!”

Sta per ricominciare il campionato di, con il calendario ufficiale che è stato reso noto nella giornata di ieri: nel penultimo weekend di agosto si riparte, con l’pronta a far sentire la propria presenza nella sfida esterna contro la. Un elemento chiave della squadra, Beatrice, ha espresso su Twitter la sua gioia per la ripartenza.

Ecco, dunque, le parole di Beatrice Merlo: “Con la mia squadra, le mie compagne, in gita sul Monte Bianco durante il ritiro e con il campionato che riprende tra poco. Per molti mesi questo è sembrato solo un sogno lontano. Invece su questa foto c’è tutta la felicità possibile. Non vedo l’ora sia il 22 agosto“.