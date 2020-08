UFFICIALE – Deciso il calendario della Serie A Femminile: le date delle gare dell’Inter

È stato ufficializzato poco fa il calendario della Serie A Femminile 2020-2021 che partirà nel weekend del 22-23 agosto 2020 e si concluderà il 22-23 maggio 2021. Per quanto riguarda l’Inter, la prima giornata sarà in trasferta sul campo della Fiorentina; il Derby contro il Milan sarà alla sesta; l’ultimo appuntamento della stagione sarà contro la Juventus. “Iniziare contro la Fiorentina sarà impegnativo, ma le partite più difficili sono le più belle da giocare, quindi va bene così” è stato il commento a caldo di Regina Baresi, capitano della squadra, in collegamento su Sky.

Il calendario della Serie A Femminile: le gare dell’Inter

Ecco qui di seguito il calendario completo dell’Inter, diffuso sul sito ufficiale Inter.it.

1^ GIORNATA

(andata 23.08.20 – ritorno 24.01.21)

Fiorentina vs INTER

2^ GIORNATA

(andata 30.08.20 – ritorno 07.02.21)

INTER vs Sassuolo

3^ GIORNATA

(andata 06.09.20 – ritorno 28.02.21)

Hellas Veronab vs INTER

4^ GIORNATA

(andata 04.10.20 – ritorno 07.03.21)

Napoli Femminile vs INTER

5^ GIORNATA

(andata 11.10.20 – ritorno 21.03.21)

INTER vs Roma

6^ GIORNATA

(andata 18.10.20 – ritorno 28.03.21)

Milan vs INTER

7^ GIORNATA

(andata 08.11.20 – ritorno 18.04.21)

INTER vs Pink Bari

8^ GIORNATA

(andata 15.11.20 – ritorno 02.05.21)

Empoli vs INTER

9^ GIORNATA

(andata 06.12.20 – ritorno 09.05.21)

INTER vs San Marino Academy

10^ GIORNATA

(andata 13.12.20 – ritorno 16.05.21)

Florentia vs INTER

11^ GIORNATA

(andata 17.01.21 – ritorno 23.05.21)

INTER vs Juventus

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<