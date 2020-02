Social – Perisic compie gli anni, Nainggolan gli fa gli auguri. Poi la storia del croato per Brozovic

Ivan Perisic iper attivo sui social nel giorno del suo compleanno. L’ex calciatore dell’Inter, ora al Bayern Monaco, ha ri-postato, nelle proprie stories, diverse altre stories di altre persone (tra cui anche giocatori ed ex compagni) a lui dedicate per la celebrazione dell’anniversario di nascita. Tra queste, anche quella di Radja Nainggolan, attuale trequartista del Cagliari, suo ex compagno di squadra alla Pinetina.

In tutto questo, poi, Perisic ha pubblicato anche una storia taggando Marcelo Brozovic, centrocampista dell’Inter e connazionale di Perisic, scrivendo: “Kako si lagan sine”, corredando la frase con una faccina col bacetto. La traduzione, approssimativamente, potrebbe essere questa: “Come giochi facile, figliolo”. E in effetti, l’apporto dato oggi da Brozovic al centrocampo nerazzurro è stato notevole. Un segnale per le prossime partite, al di là dei social.

