Social – Steven Zhang non lascia sola la sua Inter: sveglio all’alba per godersi il secondo posto

Messaggio d’amore a forti tinte nerazzurre dalla Cina. Il presidente Steven Zhang sui social ha postato una foto su Instagram, con tanto di pc sulla scrivania e il risultato finale di Inter-Torino in bella vista.

“Ne è valsa la pena”, il messaggio di Steven. Sì perché sono le 6.29 in Cina ma il numero uno nerazzurro non ha voluto perdersi la partita che ha riportato l’Inter al secondo posto in classifica. La squadra non lo ha tradito.

Un forte segnale da parte della dirigenza, soprattutto dopo le polemiche delle ultime settimane. Chissà però se Steven è rimasto in collegamento per sentire le parole di Conte nel post partita.

