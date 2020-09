Un post toccante ed emozionante pubblicato sui propri canali social. Così Javier Zanetti ha reso omaggio a Giacinto Facchetti, a 14 anni dalla sua scomparsa.

“Oggi come ogni giorno nei nostri pensieri, nei nostri sorrisi, nei nostri cuori. Per sempre”, le parole del vicepresidente nerazzurro che non perde mai l’occasione per ricordare una delle leggende della storia dell’Inter.

Ecco il post: