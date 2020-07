Spal-Inter, Eriksen zittisce tutti! Primo per chilometri percorsi e velocità media: battuto anche Brozovic

Christian Eriksen batte il maratoneta Brozovic. Fabrizio Biasin, noto giornalista e tifoso nerazzurro, ha evidenziato sui social un’importante statistica dopo la partita disputata ieri a Ferrara.

Il fantasista danese ha percorso contro la Spal 11,47 km contro gli 11,3 del centrocampista croato. Ma non è l’unico dato da rivelare perché Erisken è al primo posto anche per velocità media in corsa (8,1), piazzandosi davanti a Gagliardini (8).

Ecco il commento social di Biasin: “Siccome non gli si può rompere le balle sui piedi, gli si rompe le balle sulla corsa. Poi vai a vedere e Eriksen… corre più di tutti. E allora sì, può e deve dare tanto di più, ma guai a pensare che questo qui non sia una perla rara. Guai”.

Ecco il tweet:

