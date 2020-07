Stringara sull’Inter: “Ha mollato troppo presto la lotta scudetto. Messi? Già solo poterlo sognare è positivo”

Paolo Stringara, ex centrocampista nerazzurro che ha anche trionfato nella Coppa Uefa 90-91 sotto la guida di Trapattoni, ha parlato della situazione in casa Inter ai microfoni di TMW News, programma di Tuttomercatoweb.com.

Stringara ha dichiarato: “Finire secondi il campionato sarebbe un bel traguardo, specie se l’Inter arrivasse davanti a questa straordinaria Atalanta. Il fatto che Lautaro Martinez sia tornato al goal è positivo, capita di avere periodi no e di ricevere critiche anche pesanti. Tuttavia trovo eccessiva la sua esultanza polemica, non servono queste reazioni”.

“Messi all’Inter? Dopo l’operazione di Cristiano Ronaldo alla Juve credo che tutto sia possibile. Già poterlo sognare è una gran cosa per i tifosi nerazzurri, speriamo vada in porto l’operazione, porterebbe un po’ più vicino il calcio italiano agli antichi fasti del passato. L’Inter la prossima stagione dovrà lottare seriamente per lo scudetto contro la Juve, questa stagione ha mollato troppo presto la presa”.

Stringara ha poi concluso: “Quando sei l’Inter e non vinci è sempre un mezzo fallimento, club così devono sempre lottare fino all’ultimo per portare a casa qualche titolo, è nel loro dna, come diceva sempre a noi il Trap”.

