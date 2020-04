Sylvinho: “Tra City e Inter, vi racconto il mio rapporto con Mancini. Presto avremo più tecnici brasiliani in Europa”

Ora è fermo dopo un’esperienza di pochi mesi all’Olympique Lione: ma Sylvinho – allenatore ed ex calciatore – è pronto a ripartire, come afferma lui stesso nel corso di un’intervista rilasciata ad AS. L’ex assistente di Roberto Mancini ai tempi dell’Inter è tornato a parlare, tra le altre cose, anche del suo rapporto col tecnico jesino, conosciuto quando Sylvinho era ancora un calciatore del Manchester City: “Al City, Mancini mi vide come un calciatore di fiducia e parlammo molto della squadra – spiega – Era naturale, era stato in Europa per un decennio. Quando smisi di giocare, andai in Brasile e lavorai al Cruzeiro e al Corinthians con Tite, prima che lo stesso Mancini mi portasse all’Inter come suo assistente”.

“In Italia ho conseguito i diplomi di allenatore UEFA B e A, fino a quando Tite e Edu mi hanno chiamato per lavorare come assistente in Nazionale – continua Sylvinho – Quando ho conseguito il diploma UEFA Pro lo scorso anno, è arrivata l’opportunità del Lione e l’ho accettata”.

Dopodiché, il tecnico verdeoro parla del futuro e della situazione degli allenatori suoi connazionali nei campionati europei: “Io sono brasiliano, se arriva un’offerta dal Brasile la considererò, non posso disprezzare le mie origini – spiega – Però ho vissuta praticamente tutta la mia carriera in Europa, ho anche il passaporto spagnolo. Conosco bene la Serie A, la Liga e la Premier League, parlo quattro lingue e sono preparato per ogni possibilità. A me da ragazzino interessava solo saper giocare a calcio. Solo a fine carriera ho cominciato a pensare al dopo. Ma credo che qualcosa in questo senso stia cambiando, presto in Europa vedremo più allenatori brasiliani”.

