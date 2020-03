The Sun – Inter, rush finale per Moses: il Chelsea spera nella cessione

Doppia cessione ed incassi importanti in vista per il Chelsea di Frank Lampard. Secondo quanto riportato infatti da The Sun, i Blues sarebbero pronti a formalizzare le cessioni di Emerson Palmieri e Victor Moses per una cifra complessiva che si avvicina ai 30 milioni di sterline. Affari importanti per il il club, pronto a reinvestire gli ingressi per lanciarsi a caccia di un esterno sinistro che possa accontentare le richieste dell’allenatore.

L’ex calciatore della Roma, protagonista tra le fila del Chelsea a partire da gennaio 2018 – quando c’era Antonio Conte alla guida dei Blues – sarebbe finito nel mirino della Juventus che segue Emerson Palmieri con insistenza. Il problema più grande però è relativo al costo del cartellino: troppi, per i bianconeri, i 20 milioni di sterline chiesti dagli inglesi. Più percorribile invece la pista relativa a Victor Moses: secondo The Sun, l’Inter sarebbe al lavoro per assicurarsi l’ex Fenerbahce, riscattandolo al costo di 9,25 milioni di sterline. Questo il doppio affare che il Chelsea spera di concretizzare, in attesa dell’assalto per rinforzare la corsia mancina. Telles del Porto e Tagliafico dell’Ajax tra le opzioni, ma Lampard spera nel colpaccio.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!

https://www.passioneinter.com/notizie-nerazzurre/inter-news-live/