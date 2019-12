TMW – De Paul ancora nel mirino di Marotta, distanza con l’Udinese importante

L’Inter – con il mercato di gennaio alle porte – è alla ricerca di un centrocampista: gli infortuni di Sensi e Barella hanno smascherato tutti i limiti del reparto ed Antonio Conte ha chiesto alla dirigenza un rinforzo importante in quella zona di campo.

Sono tanti i nomi sondati dal duo Marotta-Ausilio che sono alla ricerca dell’affare. Se per Kulusevski la trattativa sembra essere slittata a giugno, il club interista non molla la presa su Rodrigo De Paul. Come riporta Tuttomercatoweb.com infatti, i contatti tra Marotta e l’Udinese continuano e l’argentino è sulla lista dei desideri del dirigente da molto tempo.

La distanza però tra domanda ed offerta è importante: i nerazzurri non vogliono spendere più di 25 milioni, i bianconeri chiedono una cifra intorno ai 35-40 milioni di euro.

