TMW – Izzo, l’Inter al momento si defila. Ma attenzione alla clausola valida a gennaio

Tra i difensori che hanno registrato una crescita importante negli ultimi anni c’è sicuramente Armando Izzo. Il centrale del Torino è diventato in breve tempo uno dei giocatori più seguiti nel panorama italiano, attirando su di sé le attenzioni di diversi club importante, tra cui anche l’Inter, che lo ha messo nel proprio radar più volte.

Come riportato oggi da Tuttomercatoweb.com però, il club nerazzurro per ora si è defilato dalla corsa al centrale. “L’Inter ci ha concretamente pensato anche in vista della finestra invernale di calciomercato. Non è il ruolo al quale il club nerazzurro ha dato priorità, ma in caso di passaggio agli ottavi di Champions League un affondo sarebbe stato possibile già a gennaio senza tergiversare ulteriormente per l’acquisto di un giocatore che Conte ritiene ideale per la sua difesa a tre” spiega la testata.

Ad alimentare lo scenario ci sarebbe poi la clausola da 30 milioni valida solamente per il calciomercato invernale presente nel contratto che lega Izzo al Torino fino a giugno 2024. Un investimento importante che l’Inter con gli introiti della Champions avrebbe preso in considerazione.

