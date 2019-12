TMW – L’Inter si prepara al futuro: addio Ausilio? Ecco il nome del possibile sostituto

L’Inter si guarda intorno per costruire la migliore squadra possibile per il futuro, sia dentro che fuori dal campo. Uno dei nomi caldi del mercato è sicuramente quello di Dejan Kulusevski, grande obiettivo del mercato di gennaio. Ma, secondo le ultime indiscrezioni riportate da Tuttomercatoweb.com, nel mirino dell’Inter ci sarebbe anche Daniele Faggiano, direttore sportivo gialloblù.

Come scrive il sito, “Faggiano è stato caldeggiato da Antonio Conte, in realtà già nella scorsa estate, quando il suo nome era comparso con quello di Petrachi, poi finito alla Roma. Il Parma sta facendo benissimo anche quest’anno e lo status – non più da neopromosso, bensì da conferma – potrebbe calzare a pennello per la nuova Inter. Da un lato c’è, però, anche Piero Ausilio, molto vicino a Steven Zhang e alla proprietà. In ogni caso l’idea c’è ed è abbastanza concreta”.

