Toldo a cuore aperto: “Lautaro? L’Inter i migliori li trattiene. Triplete indimenticabile, una stagione bellissima”

Nel corso di un’intervista concessa a Sport Mediaset, l’ex numero uno dell’Inter Francesco Toldo si è raccontato, parlando della sua esperienza con la Beneamata, dei successi in nerazzurro e del suo futuro, analizzando anche diversi campioni, da Ronaldo a Lautaro.

FUTURO – “Il campo non mi manca, diciamo che quella fase per me è un po’ passata. Ho fatto anche l’allenatore, mi pesa un po’ il ritiro e non mi va di fare la stessa vita di prima. Per il futuro, l’unica porta aperta che lascio è nell’allenare i bambini”.

RONALDO – “Tra i tanti campioni ho giocato anche con Ronaldo il Fenomeno ed è stato uno tra i più forti che abbia mai visto, con delle caratteristiche uniche. Era molto veloce, un giocatore che si faceva dare palla e che saltava i difensori come birilli. Quando si presentava davanti al portiere ti anticipava il tempo: la rapidità era una delle sue prerogative”.

TRIPLETE – “Champions? La festa finale dopo la vittoria. L’Inter cercava questo trofeo da tantissimi anni ed è arrivato agli altri tre, poi quattro, poi cinque di quell’anno. Una stagione indimenticabile”.

ITALIA-OLANDA DEL 2000 – “Quella posso dire che è stata la mia partita. Aver parato tre rigori su sei è stato memorabile. Poi anche il contesto è stato difficile. Avevamo tutto il tifo contro, anche l’arbitraggio non è stato dei migliori nei nostri confronti perché regalavano rigori. Però man mano che il tempo andava avanti capivamo che gli olandesi erano cotti mentalmente”.

ADDIO DI LAUTARO – “Credo che l’Inter tenga i giocatori migliori e lo ha sempre fatto. La società dell’Inter è molto solida, credo che rinforzi la squadra. Poi, se dovrà esserci qualche cessione, sapranno bene come fare”.

scrolling="no">

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!