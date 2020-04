Top 100 migliori giovani italiani: tre interisti tra i primi dieci

Il futuro del calcio, non solo italiano. La redazione di TMW ha scelto di stilare la classifica relativa alla top 100 dei giovani del nostro Paese. La graduatoria, nel dettaglio, considera tutti i giovani talenti nati dopo il 1 gennaio 1999. Cento posizioni condizionate dai colori nerazzurri, come possiamo vedere infatti nei dettagli riportati a fine articolo. Ben cinque giovani nerazzurri tra i primi novanta posti in classifica, dall’ultima posizione alla decima.

In top ten, spazio ai grandi talenti interisti. Spuntano infatti sia Salcedo, oggi in prestito all’Hellas Verona, sia Sebastiano Esposito, protagonista con la prima squadra allenata da Conte. Primo in classifica Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan: alle sue spalle, completano il podio Nicolò Zaniolo della Roma e Sandro Tonali del Bresclia.

I nerazzurri in classifica dalla posizione numero 100 alla prima:

95. Oristanio

84. Schirò

73. Vergani

37. Mulattieri

35. Pirola

9. Salcedo

8. Esposito

4. Bastoni



