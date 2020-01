I Top&Flop di Inter-Cagliari: Lukaku si sbatte, de Vrij tra i più lucidi. Young e Biraghi ai poli opposti

Reso meno amaro dalla sconfitta rimediata dalla Juventus in serata in casa del Napoli, il pareggio dell’Inter contro il Cagliari rivela un momento non semplice per la squadra di Antonio Conte. In questo periodo, è evidente una flessione generale della formazione nerazzurra che non riesce a chiudere partite anche apparentemente controllate, lasciandosi beffare come in occasione del match di ieri o quello di settimana scorsa contro il Lecce. Andiamo così a vedere i Top e Flop dell’incontro.



