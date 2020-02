Trevisani: “Se l’Inter è cresciuta il merito è di Lukaku. Viviano? Giusto tutelarsi”

Nel corso di ‘Campo Aperto’ negli studi di Sky Sport 24, il noto telecronista Riccardo Trevisani – presente insieme a Daniele Adani ieri sera a San Siro per commentare le emozioni del derby – si è soffermato sull’importanze che in pochi mesi Romelu Lukaku ha assunto per l’intero ambiente Inter. Il giornalista, poi, ha ritenuto intelligente l’imminente arrivo di Emiliano Viviano considerate le grandi incognite sull’infortunio di Samir Handanovic.

Le sue parole: “Lukaku importante quanto Ronaldo e Immobile? Sì, anche dal punto di vista tattico, ma soprattutto per quanto migliora gli altri. L’esplosione della squadra e il miglioramento della squadra è merito suo. Poi segna anche tanto, non siamo tanto lontani da Icardi. Il problema è che oltre ai gol, ha anche un’importanza diversa per il gioco della squadra. Handanovic? E’ una questione seria. Non avendo idea esatta dei tempi di recupero, credo che tutelarsi sia il minimo. Favorita per la lotta scudetto? Boh! Non ho idea di chi sia”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!