TS – Inter, all’appello manca solo Sanchez: rientro previsto in queste ore a Milano

L’Inter attende Alexis Sanchez, l’unico nerazzurro ancora all’estero ed atteso in queste ore di nuovo in Italia. Come sottolineato da Tuttosport, l’attaccante si è recato in Cile qualche giorno prima di Pasqua per problemi di famiglia ma, secondo il quotidiano, rientrerà nella giornata di oggi a Milano dopo un cambio di programma che lo ha costretto a lasciare il nostro Paese.

Una volta tornato trascorrerà la quarantena in Italia in attesa di poter tornare ad allenarsi in gruppo ad Appiano Gentile, una speranza questa condivisa da tutti i nerazzurri che aspettando di conoscere quello che sarà il futuro del calcio italiano. Conte ed il suo staff lavorano a distanza con la squadra per farsi trovare pronti nel giorno della ripresa, tenendo d’occhio sia gli allenamenti sia il punto di vista dell’alimentazione attraverso il nutrizionista del club, Matteo Pincella. Grande attenzione per i dettagli da parte dell’Inter che aspetta Sanchez e spera di poter tornare in campo per concludere di fatto la stagione, la prima agli ordini di Conte.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!