Nicchi: “Gli arbitri sono pronti per ripartire, ma sarà la pandemia a dettare i tempi, muoviamoci con cautela”

In un periodo di emergenza per il calcio italiano dovuto dall’epidemia di Coronavirus, tra discussioni sulla ripresa dei campionati e sul taglio degli stipendi, non si è parlato in modo assoluto della situazione degli arbitri. A tal proposito è intervenuto alla Gazzetta dello Sport Marcello Nicchi, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri. Ecco le sue parole:

SUI TEMPI PER LA RIPARTENZA – “Non sono uno scienziato, non sta a me dirlo, ciò che si ipotizza oggi può cambiare domani. Purtroppo le date non le decidiamo noi, ma il virus attraverso il numero di contagi e decessi. Il semaforo verde spetta a medici e politici, io posso solo aspettare di leggere i protocolli e avere tutte le garanzie per la sicurezza“

SUGLI EVENTUALI RISCHI DELLA RIPARTENZA – “Se aspettiamo che i contagi arrivino a zero in tutto il paese potremmo non ripartire mai . Un piccolo margine di rischio calcolato ci sarà sicuramente, ma starà a noi renderlo minimo attraverso il buonsenso. Per noi arbitri ad esempio penso a designazioni che non prevedano viaggi eccessivamente lunghi. Ancora oggi ci sono tanti lavoratori in attività, con le giuste cautele anche arbitri e atleti potranno tornare a fare il loro lavoro“

SULLA SITUAZIONE DEGLI ARBITRI – “Siamo pronti, e lo dico con grande fierezza; di noi si parla sempre poco e per casi negativi, scordandosi che la nostra è una struttura imponente e che funziona bene. Tutti gli arbitri si sono allenati seguendo tabelle personalizzate in base alle singole esigenze, mentre noi facciamo riunioni telefoniche quotidiane per cercare di risolvere tutti i problemi. Quando sarà possibile, noi saremo pronti a ripartire, e parlo di tutti gli arbitri, non solo quelli di A per i quali comunque il designatore Rizzoli ha già garantito“