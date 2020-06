TS – L’Inter cerca l’affondo definitivo per Kumbulla. Operazione alla Barella?

Dopo che il Napoli ha mollato la presa definitivamente e con la Juve che non ha fatto alcun passo oltre il monitoraggio, Marash Kumbulla nel suo futuro vede sempre più nerazzurro. Infatti è stata solo l’Inter a muoversi con piena convinzione; Ausilio e Marotta hanno infatti visto nel ragazzo il profilo perfetto per completare quella che sarà la batteria dei difensori del prossimo anno. Il ragazzo infatti andrebbe ad inserirsi in maniera perfetta nella difesa a tre caratteristica di Conte occupando il posto di centro-sinistra alternandosi con l’altro gioiello giovanissimo dell’Inter Alessandro Bastoni e facendo in modo che anche Skrinar possa giocare in un ruolo a lui più congeniale come il centro-destra.

Per quanto riguarda la trattativa, i nerazzurri parlano già da mesi con la dirigenza del Verona, con la quale i rapporti sono ottimi, visti anche i prestiti di Salcedo e Dimarco; Marotta sa inoltre di avere dalla sua anche la volontà del ragazzo che a gennaio ha fatto volontariamente saltare un accordo già raggiunto con il Napoli per aspettare l’offerta nerazzurra. L’Inter sa che la richiesta dell’Hellas non scenderà sotto i 30 milioni e sta quindi ragionando su un qualche formula che possa essere congeniale ad entrambe le società. Un’opzione è quella che vede un’operazione simile a quella che ha portato Barella a Milano la scorsa estate; un prestito molto oneroso con obbligo di riscatto e bonus, come riportato da Tuttosport.

